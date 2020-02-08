實名制購買口罩第3天 大批長者寒風中藥局排隊 11:162020/02/08 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 實名制購買口罩8日進入第3天，大批民眾在藥局外拉起長長的人龍排隊等候，當中以年長者居多。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 實名制購買口罩8日進入第3天，大批民眾在藥局外拉起長長的人龍排隊等候，當中以年長者居多。 (中時 ) #年長者 #藥局 #口罩 #民眾 #中藥 也許您會感興趣 推薦閱讀 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 搶排光南拿免費口罩？ 網揭真相：誤會大了 11:002020/02/05 生活 每日多產出60萬片 華新口罩新產能 3月開出 04:102020/02/06 財經要聞 口罩實名制上路 民間地圖＋LINE聊天機器人幫你查 10:262020/02/06 科技 戴口罩擔心爆痘爛臉？四招保養秘訣維持水煮蛋肌 12:532020/02/06 美妝 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 台灣口罩產量不夠！業者曝背後原因 14:232020/02/07 生活 不必靠口罩復活術 抓準2重點 一片可戴4天 20:532020/02/07 生活 口罩之亂 網：他快完蛋了！ 08:212020/02/08 政治 外出不該戴口罩？正妹議員開砲了！ 09:292020/02/08 政治 生活熱門新聞 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 西門北車都有！國家級警報 北市這些熱區全中鏢 - 生活 武漢肺炎史上最毒！ WHO專家警告：再1個月達高峰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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