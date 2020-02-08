美國就業報告亮眼不敵大陸封省導致製造業斷鏈危機，投資人對全球經濟前景憂慮升溫，周五市場賣壓再度出籠，終場美股重挫近280點；其中半導體類股慘遭血洗，拖累台積電ADR暴跌逾3%。

美國勞工部公布1月非農就業報告，新增就業人口約22.5萬人，優於經濟學家預期16.5萬人。

儘管美就業市場報佳音，不過武漢肺炎疫情持續蔓延，逼得大陸緊急封鎖湖北省、遼寧省、江西省和安徽省等4省，防控疫情再升級，此外，繼廣州、天津之後，深圳昨（7日）晚也宣布封城，實施「封閉式管理」。

影響所及，鴻海旗下富士康示警員工，2月10日春節假期結束後，暫時不要返回深圳組裝廠，這項消息等同宣告將中斷對蘋果等客戶出貨，iPhone恐面臨斷鏈危機。

利空消息一出，美股開低走低，道瓊工業指數終場下跌277點（或0.94%），收在29102點，終結連4紅的走勢；標準普爾500指數下跌18點（或0.54%），收在3327點；以科技股為主的那斯達克指數下跌51點（或0.54%），收在9520點。

半導體類股再度淪為重災區，高通和美光分別暴跌3.52%、3.07%；英特爾下跌 1.59%、輝達（Nvidia）則挫跌1.04%；台積電 ADR狂殺 3.14%。

美國聯準會近期發表報告指出，新型冠狀病毒對美國經濟帶來新風險，認為「近日疫情爆發恐重創大陸，其影響將蔓延到全球其他經濟體。」

分析師指出，目前股市重挫10%的機會將高於再飆漲10%，並提醒投資人去年股市投報率已相當出色，此時不宜再進場去追逐風險。

(中時電子報)