網路討論。

大陸武漢肺炎持續擴散，世界各地人心惶惶，而台灣各縣市政府也為了防疫做出努力，高雄市長韓國瑜昨日在視察消毒作業時，突然脫下口罩捧起一把消毒水就聞，引起討論，事後韓國瑜對此解釋，該行為是在確認消毒水的濃度。

但是這個說法並不為網友所接受，一位網友發文表示，他對韓國瑜這種行為做出三點解釋，第一，韓市長和他的衛生局長是高性能賽博終結者，型號為T-X；第二，韓市長的鼻子是高精密分子顯像儀，可以兩秒鐘迅速分析液體濃度；第三、高雄市衛生局長也同樣精密並且和韓市長連線，可以立刻用腦袋接收韓市長鼻子傳送過來的數據資料並且回報味道正常、濃度正常。直呼韓國瑜的鼻子超強！

酸到不行的文章引來網友討論，直呼韓國瑜為了逃過罷免開始裝乖，但是「正常不到一個月」，又開始作怪了！直呼他真的很厲害，大家都已經不想理他了，韓國瑜還是有辦法搏版面、製造話題，真的是「政壇奇才」。

(中時電子報)