武漢病毒危機期間，台北市日前卻傳出居家隔離1男1女，逕自外出趴趴走，消息一出民眾都盛怒，覺得2人太自私，罔顧他人生命安全，對此，台北市衛生局自防疫以來開了第一槍，依法對袁男裁處1萬元罰鍰、彭女裁處6萬元罰鍰。

據了解，遭裁罰的彭女，在居家隔離期間，出外到新北市中和區與台北市大賣場購物，時間長達4小時；袁姓男子6日凌晨0時就隔離14天期滿，卻在5日晚上7時左右，跑去朋友家聊天，半小時後才被發現。台北市衛生局調查後證實確實違法，依傳染病防治法將對兩人裁處罰鍰。

台北市副市長黃珊珊日前強調，政府多次宣導居家隔離與居家檢疫的重要性，也進行相關追蹤，若居家隔離與居家檢疫者刻意到人群密度較高的地方，就是故意為之。防疫期間重點不在於有沒有症狀，而是行為已違反規定。

中央流行疫情指揮中心公告，嚴重特殊性、傳染性肺炎確診個案的接觸者，須強制「居家隔離」14天，期間由衛生單位每日關懷2次且不得外出，並將對居家檢疫、隔離者進行定位，若期間內違反私自外出，「居家檢疫者」則會依傳染病防治法第58條規定，可處1萬至15萬元罰鍰，而「居家隔離者」則是依傳染病防治法第48條規定，定處6萬至30萬元罰鍰。

(中時電子報)