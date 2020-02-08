活塞7日把聯盟籃板王德拉蒙交易到騎士，僅換回奈特、韓生與1個次輪籤，不僅被外界認定賤賣德拉蒙，更引發德拉蒙相當大的不滿，沒想到活塞顧問史坦范斯基8日放話，「關於德拉蒙的價值，現實就是這樣，這就是市場願意給的！」

史坦范斯基的說法，無疑是狠狠賞了生涯前7季都在活塞效力的德拉蒙一記耳光，就算德拉蒙沒法幫助活塞爭冠，也替活塞賣命這麼多年了，卻換來沒價值的評價，史坦范斯基說：「中鋒位置已經不如以往重要，我沒在說德拉蒙而已。」

「世界上最糟糕的事情，就是不得不交易隊裡球員，在交易過後難免出現一些情緒，畢竟德拉蒙很愛底特律，」史坦范斯基表示，「他在社區的表現很棒，他知道我們之前跟其他球隊討論過他的交易，我理解他的情緒，但他可能改變想法。」

史坦范斯基強調，因為活塞不想只是成為聯盟中游球隊，所以才會如此積極交易與進行重建，至於為何沒有交易「飆風玫瑰」羅斯？史坦范斯基說：「我不知道今後能否找到比羅斯還要出色的老將，年輕球員崇拜他，所以我們不會交易他。」

(中時 )