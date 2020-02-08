聯發科昨（7）日舉辦線上法說，樂觀預估今年全球5G手機約1.7億至2億支，聯發科將拿下40％的目標，換算出貨量為6,800萬至8,000萬套。2019年全年全年營收2462.22億元，毛利率拉高至41.9％，創下近4年新高，EPS也來到14.69元，較2018年的13.26元高。

聯發科線上法說會公布去年第4季營收數字為647.08億元，雖較前一季減少3.7％，但年增6.3％，全年營收為462.22億元，較 2018 年增加 3.4%，每股 EPS 為 14.69 元。

會中聯發科說明指出，第4季營收受到消費性電子季節性需求下降，因此營收較第三爭減少，較2018年同期增加的主因，則是手機及部分消費性電子產品需求成長。

蔡力行表示，在2019年3大產品線營收貢獻均衡發展，財務績效更有顯著提升，在全球市場的競爭力上，智慧型手機、AIoT、客製化晶片及其他消費性產品的市佔率都有提升。在新投資的技術方面如 AI、5G、Wi-Fi 6、企業級客製化晶片與汽車電子等也有相當不錯的進展。

在5G產品方面，5G 晶片天璣 1000、800 系列，已陸續獲手機廠商採用，相關終端產品將在上半年問世。外界關心5G晶片的毛利率方面，蔡力行強調，價格競爭壓力一直存在，5G晶片毛利率將優於4G，但今年手機晶片出貨仍以 4G為主，故5G對獲利貢獻仍相對有限。

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(中時電子報)