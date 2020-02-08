美國總統川普與中國大陸國家主席習近平7日再次就新型冠狀病毒疫情擴散通話。川普表示，大陸在對抗新冠狀病毒流行病上做得「相當專業」，美中對此「正攜手合作」。另外美國務卿蓬佩奧也宣布將投入1億美元現有資金，協助大陸及其他受疫情波及國家對抗新型冠狀病毒，並鼓勵其他國家跟進。
川普7日在推特上表示，已與習近平進行了一段良好長時間的通話，他是堅強有力地專注於領導大陸對抗疫情，習感覺大陸一切都進行順利，包括僅在數天內建立起醫院。川普說，防範疫情沒有一件事是容易的，但習會成功，特別是天氣逐漸轉暖有望弱化病毒，且大陸正採取良好的準則，在習強力領導下將會是成功任務，美方也會緊密協助大陸。
據美國有線電視新聞網報導，被媒體詢問是否認為大陸有隱瞞疫情，川普在白宮表示他不認為，並再次表示大陸非常努力防範疫情，「我認為他們表現非常專業，他們正與世界衛生組織與美國疾病控制中心緊密合作中」。
另外，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日發聲明表示，美國政府準備投入最高1億美元（約新台幣30億元）現有資金，透過直接援助及多邊組織，協助中國及其他受影響國家控制、對抗新型冠狀病毒。
蓬佩奧指出，美國國務院這一週期間，協助運輸將近17.8公噸的捐贈醫療用品給中國人民，其中包含口罩、病袍及紗布等重要物資，並表示「這些捐贈物品是美國人民慷慨大方的明證。」
蓬佩奧強調，美國政府預備投入1億美元資金的承諾，加上美國私部門也大方捐贈數億美元，都展現出美國在回應疫情的強而有力領導。他表示，美國過去為強化全球衛生安全計畫有許多作為，這次援助更加強這些努力。
(中時電子報)
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