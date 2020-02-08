美國總統川普與中國大陸國家主席習近平7日再次就新型冠狀病毒疫情擴散通話。川普表示，大陸在對抗新冠狀病毒流行病上做得「相當專業」，美中對此「正攜手合作」。另外美國務卿蓬佩奧也宣布將投入1億美元現有資金，協助大陸及其他受疫情波及國家對抗新型冠狀病毒，並鼓勵其他國家跟進。

川普7日在推特上表示，已與習近平進行了一段良好長時間的通話，他是堅強有力地專注於領導大陸對抗疫情，習感覺大陸一切都進行順利，包括僅在數天內建立起醫院。川普說，防範疫情沒有一件事是容易的，但習會成功，特別是天氣逐漸轉暖有望弱化病毒，且大陸正採取良好的準則，在習強力領導下將會是成功任務，美方也會緊密協助大陸。

Just had a long and very good conversation by phone with President Xi of China. He is strong, sharp and powerfully focused on leading the counterattack on the Coronavirus. He feels they are doing very well, even building hospitals in a matter of only days. Nothing is easy, but... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

據美國有線電視新聞網報導，被媒體詢問是否認為大陸有隱瞞疫情，川普在白宮表示他不認為，並再次表示大陸非常努力防範疫情，「我認為他們表現非常專業，他們正與世界衛生組織與美國疾病控制中心緊密合作中」。

另外，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7日發聲明表示，美國政府準備投入最高1億美元（約新台幣30億元）現有資金，透過直接援助及多邊組織，協助中國及其他受影響國家控制、對抗新型冠狀病毒。

蓬佩奧指出，美國國務院這一週期間，協助運輸將近17.8公噸的捐贈醫療用品給中國人民，其中包含口罩、病袍及紗布等重要物資，並表示「這些捐贈物品是美國人民慷慨大方的明證。」

蓬佩奧強調，美國政府預備投入1億美元資金的承諾，加上美國私部門也大方捐贈數億美元，都展現出美國在回應疫情的強而有力領導。他表示，美國過去為強化全球衛生安全計畫有許多作為，這次援助更加強這些努力。

(中時電子報)