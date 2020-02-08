40歲偶像劇女王陳喬恩先前和林志玲、舒淇、林心如被為4大黃金剩女，隨著其他3人結婚，陳喬恩的感情動向也備受關注，先前她參加實境秀和9歲的馬來西亞富二代艾倫配對成功，今(8日)卻傳出她在大陸試鏡新劇，因大男主角16歲慘被打槍。
陳喬恩去年參加戀愛節目《女兒們的戀愛2》，節目結束後和艾倫也順勢開始交往，她坦言參加節目就是為了交朋友，但否認「黃金剩女」說法，直言：「你叫一個女生剩下的剩，這真的很狹隘的想法」，「是強盛的盛，盛開的盛」。
陳喬恩當時在節目上曾和艾倫分享年齡對女明星的壓力，無奈說：「曾幾何時，女演員的價值只剩歲數嗎？」今《鏡周刊》則報導，陳喬恩最近試鏡偶像劇《孤獨的野獸》，男主角是小她16歲、前NINE PERCENT成員林彥俊，傳陳喬恩因年長林彥俊太多被否決，改由大男主角9歲的郭采潔接下，但對傳聞，當事人都暫無回應。
(中時電子報)
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