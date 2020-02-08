范瑋琪因為口罩風波，在私人臉書怒譙蘇貞昌「狗官」，慘遭網友圍剿，讓她難掩怒火反擊「高雄氣爆捐了300萬，就像全被擦乾淨的忘了」，沒想到卻被起底沒有捐款300萬，對此老公「黑人」陳建州緩頰是記錯了，讓知名主播張雅琴再度狂酸：「金錢也搞錯，厲害了」。

范瑋琪失言遭網友圍剿，日前委屈回覆網友：「高雄氣爆捐了300萬，就像全被擦乾淨的忘了」，未料被查出善款官網無相關資訊，對此黑人表示：「應該是范范說錯了，是花蓮地震捐的200萬」，還出示收據佐證，希望就此平息風波，對此知名主播張雅琴先是為兩人緩頰，表示行善不需外界監督，接著話鋒一轉：「我覺得這真的是在哈囉？是在哈佛的哈囉嗎？你年也搞錯、事件也搞錯、金錢也搞錯，厲害了」，語氣充滿嘲諷意味。

范瑋琪近日頻頻失言，屢遭主播張雅琴嗆聲，之前痛批蘇貞昌「狗官」，被張雅琴反嗆：「這句話我希望你嘴巴吞進去」，好友葛仲珊護航反遭網友砲轟，她跳出來反擊：「要我去死」？這讓張雅琴看不下去，播報新聞時直接開酸：「我是覺得妳真的可以洗洗睡了」，對范瑋琪行徑直搖頭。

(中時電子報)