高雄市長韓國瑜今（7）日到公車了解消毒情形，隨手捧起消毒水聞了一下，未料又引發議論，韓國瑜也趕緊解釋作這舉動的原因。但網友看到韓國瑜舉動，直接感嘆，是有多怕被罷免，「可憐啊」！

韓國瑜昨到高雄漢程客運上，捧起客運人員捧準備擦拭公車座椅及手把等用途的消毒工具，接著還聞了一下。韓國瑜後來解釋為什麼要聞漂白水？因為「漂白水比例不足的話，一定對消毒效果沒辦法達到標準，自己身為防疫的最高指揮官，每一個細節都要注意，聞了以後就是一般漂白水味道」。

不過，韓國瑜的解釋網友似乎不領情，臉書粉專「不禮貌鄉民團」直接表示，「可憐啊」！更表示，有親藍媒體寫了篇新聞，要幫韓國瑜捧漂白水起來聞這件事洗白，沒想到親藍支持者情面不給，留言區一面倒罵韓國瑜！

底下網友紛紛表示，「昨晚沒喝酒，今天試試看有沒有酒精，是漂白水」、「氣急攻心想表達關切，高雄也不是這樣的吧」、「有化工基礎常識的人都知道這樣是不可以的，雖然是經稀釋過的刻意近聞也不宜」、「記得高雄淹水他用這招，說聞水有油的味道就知道有漏油，現在他還用這招」！？

網友留言。（摘自不禮貌鄉民團臉書網頁）

(中時電子報)