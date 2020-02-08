YerryMina是艾佛頓自2013年起唯一於英超打進兩球的後衛。（達志影像）

【英超足球】水晶宮@艾佛頓 02/08(六)20:30 賽事編號:0208-574

艾佛頓剛剛上一仗憑著邊鋒沃爾科特完場前的絕殺對手沃特福德，而另一焦點是哥倫比亞中後衛YerryMina同場梅開二度，是自2013年的巴恩斯後，另一位在英超打進兩球的艾佛頓後衛。球隊有不少傷兵已經開始慢慢康復，調動的空間稍為變多，但中場德爾菲在同一場比賽被罰兩面黃牌後領紅離場，本場需要停賽，會由法國防守中場斯奈德林代替。而養傷有一陣子的葡萄牙中場安德烈·戈麥斯已開始重新操練，但應該還沒有可以列入替補名單。

一向表現穩健的水晶宮守門員瓜伊塔上一仗失掉一球烏龍球引至落敗，不過也應無損本場先發的位置。比利時前鋒本特克上一仗傷癒也先發上陣，但表現只屬一般，本場作客的比賽應會由喬丹亞耶作先發前鋒。由於球隊鋒線上的人手充足，在冬季轉會窗時已將另一高大前鋒維克漢借予英冠謝菲爾德星期三，期望在傷癒後有更多比賽時間，令狀態提升。

艾佛頓由名帥安切洛蒂接手之後表現有所進步之外，運氣也相當不錯；上一仗在少打1人之下仍可以作客3:2絕殺沃特福德，近4戰聯賽2勝2平，回升至積分榜的上半版，本場返回主場應可憑著強大的攻力，稍佔優勢。水晶宮一向守強攻弱，上一仗於主場大意地失掉一球烏龍球，在敗於謝菲爾德聯腳下之後，近6場聯賽都沒有勝出，下跌至積分榜下半版；球隊主攻能力成疑，本場作客應處於下風。選取主勝再可挑總進球小。

雙方最近3次對賽總進球都在2球或以下，艾佛頓近2次主場對上水晶宮都獲全勝。

尼格爾·皮爾遜所帶領的沃特福德上仗受挫於安切洛蒂的艾佛頓。（達志影像）

【英超足球】沃特福德@布萊頓 02/09(日)01:30 賽事編號:0209-575

老將前鋒葛林·莫雷上一仗旱見地先發上陣，在全程沒有被掉換下場之下為球隊在比賽最後階段扳平，賽後更獲布萊頓續約多一年至2021年，不過本場不知道是否能再勝過首席前鋒尼爾·毛裴被選為先發。球隊在冬季轉會窗簽下切爾西右邊衛小將藍迪，不過上一場比賽並沒有被選進出場名單。

沃特福德上一仗於上半場一由左邊衛亞當·馬西納及進攻中場羅伯托·佩瑞拉分別進球領先2:0，但最後仍要敗給艾佛頓；領隊尼格爾·皮爾遜表示這一場比賽球隊上了寶貴一課，同時也鼓勵球員盡快收復心情為下一場比賽準備。養傷有一段時間的前鋒維爾貝克，上一仗跟另一替補前鋒薩克塞斯一起於下半場上陣，他們的回歸增添球隊於最後十多場保級比賽的戰力。

保級大戰。布萊頓最近的趨勢平平，上一場比賽在劣勢之下以3:3打平西漢姆聯，聯賽已經有5場未取得勝利，掉球也不少；而主場比賽勝率也不週，不值追捧。排名比較低的沃特福德上一場被絕殺，在多打1人下最後受挫於艾佛頓，但球隊在新帥上任之後表現充滿鬥志，進球能力也提升不少，本場受讓球可以參考，也可選總進球大。

雙方上次對賽總入球為3球，最近3次對賽勝、平、敗各1次。

威斯頓·麥肯尼(右)足踝受傷上陣成疑。（達志影像）

【德甲足球】帕德博恩@沙爾克04 02/08(六)22:30 賽事編號:0208-627

沙爾克04的貝尼托·拉曼及哈里特都在週中的慫國盃比賽立功，隊長卡利格瑞也貢獻了1進球及1助攻，但後段因膝蓋受傷而無奈退下戰線，本場應沒辦法上場比賽。美國中場威斯頓·麥肯尼也在該場比賽中足踝受傷；後衛瓊喬·肯尼病倒，副選守門員舒伯特也同樣受膝傷困擾，應該也不會上陣。

帕德博恩防守中場克勞斯·賈蘇拉停賽期滿可以復出，可惜輪到上一週被罰紅牌的格瑞特·霍德曼，需要與賈米爾·科林斯一起停賽，左邊衛嚴重缺人。後衛盧卡·基利安大腿受傷，繼續養傷。

沙爾克04上一輪德甲僅與柏林赫塔0:0打成平手，而之後又在德國盃再次對戰；沙爾克04在上半場一度落後0:2之下，下半場扳平，更在延長賽反勝3:2晉級，士氣大振。帕德博恩雖然前一仗作客對弗萊堡輕鬆取勝，可惜又在上一輪於主場敗給沃夫斯堡2:4，目前仍在積分榜最後一位。沙爾克04實力超過帕德博恩不少，加上德國盃晉級後信心十足，主場應可「大」「勝」。

雙方上次聯賽對賽沙爾克04勝5:1。

JadonSancho(右)也連續3場聯賽有進球。（達志影像）

【德甲足球】多特蒙德@勒沃庫森 02/09(日)01:30 賽事編號:0209-633

勒沃庫森中場凱雷姆·迪米貝上一場聯賽被罰紅牌需要停賽1場。防守中場查爾斯·阿蘭吉斯仍在養傷，包加爾廷格上仗膝部受傷，需要休息養傷。

多特蒙德在冬季轉會窗作出重大收購，從奧地利的薩爾茨堡紅牛簽下挪威前鋒ErlingHaland，在對上4場比賽已經打進8個進球，表現驚人；JadonSancho也連續3場聯賽有進球。而從尤文圖斯借用的EmreCAN在週中德國盃賽事也替補上陣。葡萄牙國腳拉法爾·格雷洛最近拉傷了大腿肌肉，可能需要休息。

前四大戰。勒沃庫森上一輪在德甲吞下敗績，作客被霍芬海姆反勝2:1；幸好於德國盃淘汰斯圖加特得以晉級，進攻能力有保證。而排名更高的多特蒙德在德甲已取得3連勝，可惜週中的德國盃竟以2:3敗於文達不來梅出局，而且該仗有不少主將先發，本場需要作客看來不一定有把握。多特蒙德防線失球仍然不少，作客不失球機率低；但ErlingHaland以及其他進攻球員正處最佳狀態，相信會跟勒沃庫森上演進球秀，總進球必取「大」。

雙方最近4次聯賽對賽總進球都4球或以上，雙方最近4次聯賽對賽多特蒙德均獲全勝。

(中時電子報)