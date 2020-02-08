曾受失眠、憂鬱症所苦的設計師鄭婷云因深刻體會到病從口入，去年底因緣際會和志同道合的朋友一起在潛立方旅館一樓開設「蕃咖食光」蔬食餐廳，以推廣健康蔬食的初心，研發出一道道美味蔬食，值西洋情人節更推出創意情人節餐，讓有情人也能透過淨化飲食為愛情加溫，也擴展對大地萬物之愛。
鄭婷云和先生邱瑞明是室內設計師，曾因為投資民宿遇到金融海嘯負債近五千萬，被命運逼到牆角的她，感受人情冷暖，並備受失眠、憂鬱症所苦，不願放棄的她開始了一段健康再造工程，透過靜心、茹素，甚至當志工，不但東山再起，也用不同的視角經營設計公司，如今開餐廳本著推廣蔬食的傻瓜精神，希望匯聚各方菁英，一起讓蔬食變得更多滋多味，讓更多朋友愛上蔬食。
走進「蕃茄食光」映入眼簾的是低調奢華藍綠牆面，室內外在一片綠意盎然的植環繞，鄭婷云以設計專長，透過色彩學廣納沈靜和喜悅的能量，並選材原生蔬果，透過主廚用心創意料理，無論是沙拉、湯品、披薩、燉飯，一上桌還沒意會過來這是素食，自然食材的芬芳，可讓人忍不住要大口享用。
如麻油老薑片製「舞菇麻油燉飯」、炸蔬菜球的義大利麵、烤溫沙拉、獨家藥膳「累累湯」，還有健康主義濃郁堅果南瓜濃湯。
值西洋情人節，蕃茄食光也推出創意情人餐，其中前菜紅豆麻糬烤餅，比紅豆鍋餅更具口感，而主菜是法式黑松露奶油橔飯佐牛肝菌、蕃茄紅醬植物肉排佐鮮蔬餅，不但用料頂級還特別用黃豆、大豆蛋白製成植物肉排，可讓沈浸在愛中的有情男女減輕身體負擔，同時感受大地之母無私的愛。
店名：蕃茄食光蔬食餐廳
地址：台中市西屯區安和西路69號（潛立方旅館1樓）
電話：04-23503039
(中時 )
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