「蕃茄食光」草獸炸物拼盤：薯條、洋蔥圈、磨菇等綜合炸物，新鮮食材包裹麵衣酥炸，咬下酥皮還會爆出食材的鮮汁。（馮惠宜攝）

西洋情人節蕃茄食光推出1520創意情人套餐，包括雙人份前菜、沙拉、湯品、麵包、主菜、甜點以及飲品等一桌創意浪漫蔬食。（馮惠宜攝）

從事室內設計的鄭婷云和先生邱瑞明本著推廣蔬食的傻瓜精神開設蕃茄食光蔬食餐廳。（馮惠宜攝）

曾受失眠、憂鬱症所苦的設計師鄭婷云因深刻體會到病從口入，去年底因緣際會和志同道合的朋友一起在潛立方旅館一樓開設「蕃咖食光」蔬食餐廳，以推廣健康蔬食的初心，研發出一道道美味蔬食，值西洋情人節更推出創意情人節餐，讓有情人也能透過淨化飲食為愛情加溫，也擴展對大地萬物之愛。

鄭婷云和先生邱瑞明是室內設計師，曾因為投資民宿遇到金融海嘯負債近五千萬，被命運逼到牆角的她，感受人情冷暖，並備受失眠、憂鬱症所苦，不願放棄的她開始了一段健康再造工程，透過靜心、茹素，甚至當志工，不但東山再起，也用不同的視角經營設計公司，如今開餐廳本著推廣蔬食的傻瓜精神，希望匯聚各方菁英，一起讓蔬食變得更多滋多味，讓更多朋友愛上蔬食。

走進「蕃茄食光」映入眼簾的是低調奢華藍綠牆面，室內外在一片綠意盎然的植環繞，鄭婷云以設計專長，透過色彩學廣納沈靜和喜悅的能量，並選材原生蔬果，透過主廚用心創意料理，無論是沙拉、湯品、披薩、燉飯，一上桌還沒意會過來這是素食，自然食材的芬芳，可讓人忍不住要大口享用。

如麻油老薑片製「舞菇麻油燉飯」、炸蔬菜球的義大利麵、烤溫沙拉、獨家藥膳「累累湯」，還有健康主義濃郁堅果南瓜濃湯。

值西洋情人節，蕃茄食光也推出創意情人餐，其中前菜紅豆麻糬烤餅，比紅豆鍋餅更具口感，而主菜是法式黑松露奶油橔飯佐牛肝菌、蕃茄紅醬植物肉排佐鮮蔬餅，不但用料頂級還特別用黃豆、大豆蛋白製成植物肉排，可讓沈浸在愛中的有情男女減輕身體負擔，同時感受大地之母無私的愛。

店名：蕃茄食光蔬食餐廳

地址：台中市西屯區安和西路69號（潛立方旅館1樓）

電話：04-23503039

(中時 )