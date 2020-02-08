高雄市長韓國瑜不僅以260萬之差輸了總統大選，更面臨「罷韓」危機。網友直言，隨時間消逝「罷韓」風潮似乎退了，身邊人反應也都頗冷淡，甚至認為帶職參選的政治人物很多，韓如今乖乖回高雄當市長，做得也不見得比台北市長柯文哲差，實在不必追殺到底；言論一出，也讓反韓者驚呼：「危險了！」

網友在PTT論壇發表《為什麼罷韓的新聞沒什麼人關注？》寫道：「罷韓的風潮好像退了耶！沒什麼人在關心！只有小眾市場！怎麼會這樣呢？說真的，韓國瑜現在也乖乖回去當市長了，做得也不一定比柯文哲差，感覺沒什麼人在討論罷韓了！我跟同事討論，他們只冷冷回一句：『要罷什麼？朱立倫不是也市長落跑去選總統？』

文章一出，討論熱烈，有反韓網友緊張表示：「危險了！」其他網友紛紛回應：「沒發口罩」、「所以說啊！根本罷假的」、「科科！罷韓是什麼？我還是買不到口罩」、「惦惦做啊！已經拿到十五萬份了」、「罷韓是高雄人的事，外縣市沒關注正常啊」、「你又不是高雄人，你怎麼知道當地氛圍？我們都不知道，安靜看下去」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)