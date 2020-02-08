美國ETC(Environmental Tectonics Corporation)公司邀請國內消防搶救及救災指揮專家新北市消防副局長陳崇岳，率3名緊急應變指揮學院(ERCA)幹部於109年2月5日至6日期間赴美發表本局ERCA使用VR模擬系統訓練分享，並與各國實務及學術單位(共計4國家19消防單位)共同研討使用者教學相關經驗實踐交流。

陳崇岳的分享內容，包括2019及2020年回顧展望、中隊長及小隊長測驗、今年度ERCA新擴增計畫及邀請各使用國家於2020年底參加ERCA舉辦之國際VR訓練工作坊。

陳崇岳與坦帕市消防局長Nick LoCicero相見歡。（讀者提供/吳家詮傳真）

陳崇岳拜會佛羅里達州華裔眾議員候選人ANDREW JENG並感謝他對新北市消防局交流協助（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局指出，新北市於108年度4月份由市長正式啟用緊急應變指揮學院，作為目前國際間最好的VR訓練場之一，故受邀至國外進行建置及使用相關經驗，並同時藉由觀摩國外實務單位使用VR訓練模式，拓展國際交流管道，將有利於往後學院建置發展。

陳崇岳等人這次赴美，特別前往佛羅里達州拜會佛州眾議員候選人ANDREW JENG並感謝他對新北市消防局交流協助，另至橘郡消防局、坦帕市消防局、瓦倫西亞學院及奧西歐拉消防局進行參訪交流，參訪重點包括救災救護指揮中心、教育訓練場地及VR訓練場，不但為臺灣消防與美國消防單位重要防救災外交里程碑，更開啟臺灣消防國際視野及消防外交嶄新一頁。

陳崇岳拜會瓦倫西亞消防學院校長 JIM WHITE 。（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局說，坦帕市為佛羅里達州重要防救災單位，設有6個部門23個消防分隊，其面對天然及人為災害之消防搶救、救災指揮、緊急應變、防災策略、民眾宣導等經驗均值得我國參考，透過此次交流將增廣新北市之緊急事故應變能力面向，強化災害防救體系。陳崇岳此行與坦帕市消防局局長Nick LoCicero及副局長Mark Bogush以合作備忘錄作為研討內容，持續針對實務及學術面進行交流。

(中時電子報)