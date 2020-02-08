寶瓶星號中午入港 陳時中坐鎮指揮、派25醫護上船採檢 10:492020/02/08 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 、中時、 林周義 、 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 指揮官陳時中。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 寶瓶星即將靠港，疫情指揮官陳時中將到場指揮。（許家寧攝） 防疫人員全副武裝進駐基隆港應變中心。（許家寧攝） 載有1700多名台籍旅客的寶瓶星號中午入港，中央疫情中心指揮如臨大敵！ 中央疫情中心指揮官陳時中將到場指揮，並表示寶瓶星號目前有船醫，後來也會派醫師上船去，粗估約有25位，6名醫師和8位護理人員將負責採檢，而船上統計約有70-100位旅客需要採檢，核對身分、健康聲名書。 陳時中也說明，寶瓶星號靠港時間，發燒篩檢的採檢希望控制在一個鐘頭，檢驗過程大約需要四小時，整體最快六到八個半小時可以完成，而目前尚未收到寶瓶星號上有發燒的案例。 (中時電子報) #陳時中 #寶瓶星號 #郵輪 #生活 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢包機中 媽媽全程緊抱1歲兒 09:342020/02/04 生活 陳時中記者會哽咽淚崩 「台灣女婿」吳鳳暖心留言網讚爆 21:522020/02/04 娛樂 陳時中一日三開記者會 民不捨齊喊：部長快睡覺！ 22:062020/02/04 生活 陳時中鐵人行程曝光 網喊：部長去睡覺！ 07:462020/02/05 政治 陳時中沒代理人？網一句話突破盲點 10:002020/02/05 政治 媽媽才剛過世…陳時中坐鎮防疫 鋼鐵意志網友敬佩 13:562020/02/05 政治 武漢肺炎防疫第一線！衛福部部長陳時中 台灣健保重要推手 16:212020/02/05 社會 寶瓶星1709人明靠港 陳時中：盡量讓他們回來 16:012020/02/06 生活 陳時中拭淚 趙少康：「將軍打到一半怎麼可以哭！」 22:342020/02/06 政治 防疫成功誰的功勞？陳時中回答惹人鼻酸 22:332020/02/06 生活 生活熱門新聞 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 西門北車都有！國家級警報 北市這些熱區全中鏢 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 鑽石公主號下船遊客 指揮中心：飛沫傳染風險小 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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