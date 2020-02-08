寶瓶星即將靠港，疫情指揮官陳時中將到場指揮。（許家寧攝）

防疫人員全副武裝進駐基隆港應變中心。（許家寧攝）

載有1700多名台籍旅客的寶瓶星號中午入港，中央疫情中心指揮如臨大敵！ 中央疫情中心指揮官陳時中將到場指揮，並表示寶瓶星號目前有船醫，後來也會派醫師上船去，粗估約有25位，6名醫師和8位護理人員將負責採檢，而船上統計約有70-100位旅客需要採檢，核對身分、健康聲名書。

陳時中也說明，寶瓶星號靠港時間，發燒篩檢的採檢希望控制在一個鐘頭，檢驗過程大約需要四小時，整體最快六到八個半小時可以完成，而目前尚未收到寶瓶星號上有發燒的案例。

(中時電子報)