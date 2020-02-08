台北101大樓8日凌晨對外說明，1月31日來訪之鑽石公主號團員，進入台北101觀景台共有34位遊客、加上2位導遊，來訪時間為上午9點至10點半，所幸購物中心還未營業，縮小風險範圍，全數遊客進入台北101觀景台前皆透過紅外線熱顯像儀和額溫槍監測體溫，確認皆無發燒症狀，且所有第一線服務人員皆配戴口罩。

目前日本傳來訊息鑽石公主號郵輪已累計61名旅客確診，101大樓為確保員工與顧客安全，自疾管署於1月21日發布確診案例後，便啟動觀景台設置熱顯像儀運作，搭配額溫槍檢測體溫，發燒者不可入內並勸導就醫，且觀景台專用梯與辦公大樓承租戶完全不同出入口，為確保承租戶安全，除了對外說明外，亦對辦公大樓近120個承租戶說明。

101指出，1月21日至今於觀景台服務的第一線員工，已進行全面體溫偵測與追蹤，目前確認所有員工體溫皆為正常，且無呼吸道不適之症狀。

101亦呼籲，因應疫情指揮中心發布之警訊，敬請1月31日上午9點至11點來訪台北101觀景台的53位台灣遊客，配合中央疫情指揮中心通知，自主健康管理至2月14日。

101同時指出，自1月23日起辦公大樓與觀景台於營業時間籌進行全棟全時段排換氣；購物中心則於開館前進行全館排換氣，確保全場域空氣清新安全，2月起更是每週一次進行特殊全場域清潔消毒。

(工商 )