防疫升級！指揮中心：廣東列一級疫區 11:162020/02/08 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情嚴峻，為避免疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，繼將湖北省列為一級疫區後，也將廣東列為一級疫區。此舉意味著採檢對象將擴大，以利個案的及早確診。 (中時 ) #一級 #疫區 #廣東 #列為 #防疫升級 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南防疫升級 主動及早因應 04:102020/02/05 地方新聞 全大陸淪疫區 陳時中：中港澳回台都要檢疫14天 12:072020/02/05 生活 防疫升級 勞動部：台勞派陸工作應調整 16:012020/02/05 生活 防疫升級、派陸工作返台檢疫期 勞動部：雇主薪資照付 20:312020/02/05 生活 陳其邁：中國成二級疫區 中國人員暫緩入境 21:562020/02/05 財經 引導輿論 陸300記者赴鄂疫區 04:092020/02/06 焦點新聞 防疫升級 今起禁止陸人來台 04:092020/02/06 焦點新聞 香港防疫升級 陸客入境須檢疫14天 04:102020/02/06 財經要聞 廣東將量產「肺炎一號」 醫治武漢肺炎輕症患者 12:412020/02/06 兩岸 防疫升級 高市拋4大紓困計畫 04:102020/02/07 地方新聞 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 「罷韓」有變數？網：危險了！ - 政治 口罩之亂 網：他快完蛋了！ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 韓國瑜聞消毒水遭轟 網嘆：可憐啊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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