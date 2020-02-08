因武漢肺炎疫情，《美味滿閣》拍攝時小心翼翼，每日測量體溫，特殊場景或室內空間狹小的戲，也會全體口罩戒備，工作人員還曾一起去排隊買口罩。李維維跟羅宏正也表示，因他們本來就有戴口罩的習慣，所以家中都還有一些存貨，拍攝現場也是進行口罩戴好戴滿、勤洗手的防疫措施。

李維維在《美味滿閣》為挽回羅宏正，使出各種獵男招術，讓路人送玫瑰花、同事求情及玩偶求原諒小劇場，並在同事面前公開告白。羅宏正坦言，私下的自己會被打動，「不過我可能長相太吃虧，看起來很容易被誤會還在生氣，所以沒有這種經驗。」還虧自己飾演的王子毅太過木訥，有時連他都想吐槽自己，太愛腦補又太遲鈍。

李維維在拍戲現場口罩不離身。（圖／東森）

劇裡李維維還在育幼院中對羅宏正坦白，道出曾遭受家暴的過往，卻被羅宏正認為她只是在用苦肉計騙人，令她深感挫折與懊惱。李維維說：「我印象最深的是在育幼院被宏正拒絕後的哭戲，我跟導演還為這幾場戲討論了幾次。因為我的角色本來是比較強勢、高冷、口才犀利的人，所以我要用很ㄍㄧㄥ、很隱忍，但卻無法控制傷心、眼淚狂流的方式來表現，我自己很喜歡這一場戲。」《美味滿閣》每週一到週五晚間九點，在東森戲劇40頻道播出。

《美味滿閣》羅宏正與李維維的感情路波折不斷。（圖／東森）

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(中時電子報)