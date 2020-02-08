防疫人員全副武裝進駐基隆港應變中心。（許家寧攝）

寶瓶星即將靠港，疫情指揮官陳時中將到場指揮。（許家寧攝）

已提前淨空碼頭，衛生局也駕駛救護車進駐。（許家寧攝）

迎接寶瓶星號1700多名旅客，基隆港今早淨空西三碼頭，「因應寶瓶星郵輪進港檢疫疏運緊急應變中心」也進駐待命，檢疫人員也全副武裝抵達現場配合中央的防疫作業，目前寶瓶星已聯繫上港口，目前未收到是否有旅客發燒，11點半將由引水人引領入港。

疫情防疫指揮官陳時中傳將親自到場坐鎮，指揮郵輪靠岸後的防疫人員進駐與相關整備，據悉將安排25名醫護登船進行旅客檢疫工作，不過目前港西碼頭尚未看到陳本人，基隆市長林右昌則在10點40分前往西岸旅遊服務中心慰問打氣。

基隆港務公司表示，位在基隆外海等待的寶瓶星號，目前已經到港口引水站，預計11點入港、11點半泊靠定錨，原本靠泊西岸3號碼頭的「台馬之星」，因應寶瓶星號入港，上午9時許，已提前淨空碼頭，疾管署與衛生局檢疫人員已進駐。

疾管署將於郵輪到港後，派員登船篩檢，乘客若有發燒疑似症狀，或是大陸港澳旅遊史，則全船旅客將暫留於船上，等到旅客有無肺炎感染篩檢結果出爐，檢驗過程約需4小時，若有發現旅客確診，則全船旅客將在船上隔離14天。

營運台馬之星的新華航業公司總經理劉三光表示，往返馬祖和基隆的交通船「台馬之星」因天候不佳從4日起未出航，直到昨天一直停靠在基隆港西2碼頭，配合政府政策，已移至港西7號碼頭，乘客部分會改以接駁車方式接駁。

(中時 )