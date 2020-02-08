黃安拉黑亂說話粉絲。（圖／翻攝自黃安微博）

買口罩實名制6日正式上路，長期定居大陸的黃安也透露自己也上街跟民眾排隊購買，結果看到長長的人龍，很多藥局口罩還瞬間秒殺，引來大陸網友問：「大陸有瘟疫了，你就跑回台灣了」，黃安則嘆氣表示是因春節回家過年，沒想到因疫情就回不去了。

黃安常在微博分享近況，過年前他分享到杜拜旅行，最近農曆春節他則曬照分享已經回到台灣新竹老家，先前買口罩實名制開跑，他上街測試購買卻撲空，酸說：「買不到是自己命不好，支持817萬當選的民進黨政府！支持！支持。」

有網友好奇問黃安是否因為肺炎回台灣避風頭？他先嘆氣一聲，接著寫下：「是春運回家過年，結果就回不去了，明白嗎？我的粉絲都不會像你這麼理解，謝謝。」但不久後刪文，今他又分享有人批評他：「黃安這麼愛國的藝人幹嘛不捐款」，結果被他拉黑，大陸網友挺他說：「胡說八道就是要付出代價的」、「鍵盤慈善是最虛偽的東西」。

(中時電子報)