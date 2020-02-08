民眾經網路預約快速領慢箋。（童綜合醫院提供／陳世宗台中傳真）

「防疫如同作戰！」童綜合醫院為民眾健康把關，避免不必要出入醫院，以減少群聚感染風險；童綜合醫院施行「童醫防疫 藥安全」慢箋領藥不進醫院服務，因應這次防疫特別推出「您預約、我服務」讓民眾預約後可於醫院門口過卡領藥。

童綜合醫院藥劑部副主任李亞倫說，慢箋第2、3次領藥民眾只要利用掃描慢箋上QR Code，或直接登錄童綜合醫院官方網頁首頁點入「慢箋預約」連結進入「慢性病連續處方箋預約系統」頁面，輸入身分證或病歷號，與處方箋上的處方號碼後，即可完成預約領藥程序。

民眾可在領藥當日或之前完成預約後至童醫院梧棲院區1樓交通車上車處(3號門)過卡領藥，無須進入醫院。週一至週五上午8：30~12：00及下午14：00~17：00都有提供「童醫防疫 藥安全」得來速服務，並有專業藥師現場協助確認藥物、發給與提供諮詢，保障用藥安全並讓防疫更完善。

張姓婦人指出，很感謝童綜合醫院為民眾健康設想周到，而且網路預約非常簡單，很快可以完成而且領藥便利，不用進去醫院也讓人很安心，還有藥師親切的服務，細心地再次提醒用藥方式與下次領藥時間，非常甘心。

李亞倫呼籲，為減少群聚感染風險，鼓勵民眾多多利用童綜合醫院網路預約領藥服務，防疫藥安全，童醫服務確實無虞。

(中時 )