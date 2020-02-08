在汽車領域才在1月下旬宣布與飛雅特克萊斯勒合作的鴻海，一個月內再宣布第二家合作消息，與將今年上半年將裕隆合組新公司，積極的在汽車產業布局將打造鴻海從品牌到平台的汽車聯盟。

鴻海自去年宣示從電動車、數位醫療、機器人三大產業策略方向後，今年已經迅速的看到動作，繼上個月宣布與飛雅特克萊斯勒成立合資公司，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務，這個月再宣布與裕隆展開合作，與裕隆旗下的華創車電整車設計以及開放平台資源，向高附加價值研發環節延伸，持續打入車輛產業價值鏈。

鴻海董事長劉揚偉表示，汽車行業發展已經進入轉型快車道，通過平台化模式進行車輛設計是大勢所趨，藉由鴻海在ICT產業的成功經驗，可以複製為汽車產業新的垂直整合模式（IDM）的營運，也有助於集團加速跨入電動車領域的腳步。

鴻海與裕隆合資的新公司資本額為155.76億元，雙方持股占比為鴻海51％，裕隆49％，鴻海以現金79.44億元出資，裕隆出資76.32億元，但以開放平台資產作價，鴻海提供 ICT 產業供應管理運營優勢與人才；裕隆以華創車電的研發工程團隊為主。

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(中時電子報)