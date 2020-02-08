《想見你》燒腦劇情成功引起觀眾討論，該劇將邁入倒數兩集，劇中顏毓麟成功演出變態角色謝芝齊，引起粉絲們盛讚「可以敲金鐘了」，導演黃天仁特別透露當初顏毓麟來試鏡的時候，出色的詮釋就確定是他！顏毓麟也分享拍攝最困難的一場戲，雖然尚未播出，形容就像有一股莫名力量阻止他講台詞，但卻讓他正面思考謝謝幫助， 導演黃天仁讚他是「下一個黃秋生」。

黃天仁透露當初找顏毓麟的原因，他說其實當時有幾位演員都來試演，但總覺得差一點，直到顏毓麟來飾演謝醫師和班長看陳韻如照片的這兩場戲後，導演立刻就決定是他，除了演技令導演肯定外，導演也透露因為從《荼蘼》到現在也認識顏毓麟比較久的時間，發現顏毓麟有很多天馬行空的想法，彈性很大，也更加確認他適合演出這個挑戰度極高的角色。問起顏毓麟究竟如何演出成功「邪笑」表情的鏡頭？顏毓麟謙虛的說：「其實靠現場的情境，加上導演引導下演出來！」

導演黃天仁讚顏毓麟是「下一個黃秋生」。（圖／衛視中文台提供）

最讓顏毓麟印象最困難的戲，雖然尚未播出，但這是一場在廢墟與柯佳嬿對戲的場景，但不知為何正當顏毓麟要說台詞的時候，當下感覺很像有人掐著他的脖子有話講不出來，然而這樣當下的狀態，他透露更加幫助演出，掙扎奮力充滿情緒的表演，幾乎一次OK，雖然當下有點害怕，但顏毓麟也怕大家擔心沒有說出來，貼心的舉動也讓導演忍不住分享，其實在拍攝廢墟戲之前，顏毓麟特別到廟裡拜拜求平安符給大家，祈求拍攝順利。該劇於中視每週日晚上10點、衛視中文台每週六晚上10點首播。

導演黃天仁讚顏毓麟是「下一個黃秋生」。（圖／衛視中文台提供）

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(中時電子報)