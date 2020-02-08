郭書瑤深V細肩帶自拍超養眼！長髮旁驚現一條超深事業線 11:082020/02/08 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭書瑤自拍解放傲人美胸，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／取材自郭書瑤臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 女神郭書瑤（瑤瑤）日前重拾歌手身分，推出新歌《合拍》，而樂於在網上分享生活大小事的郭書瑤，今（8日）凌晨則曬出自拍照，只見她放下一頭長髮，而下秒還看到超深歲的白嫩事業線，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。 照片中，只見郭書瑤辣穿綠色深V上衣自拍，瑤瑤對著鏡頭甜笑放電，而更吸睛的莫過於，郭書瑤解放傲人上圍，她一頭長髮旁還大秀白嫩事業線，長髮、美胸再加上郭書瑤的美顏暴擊，讓網友看了都大讚：「好美」、「好長的事業線」、「性感又美麗」。 (中時電子報) #郭書瑤 #瑤瑤 也許您會感興趣 推薦閱讀 范瑋琪沒捐300萬黑人緩頰「記錯了」 張雅琴酸：這也能搞錯 10:292020/02/08 娛樂 武漢肺炎／劇組先量體溫再上工 李維維口罩不離身 10:562020/02/08 娛樂 黃安遭陸質疑「有瘟疫就跑回台灣」 他嘆氣回應 10:552020/02/08 娛樂 娛樂熱門新聞 楊冪居家隔離罕見曬私照！網看到流口水：想吃 - 娛樂 四海八荒第一美人來了 楊冪《枕上書》白淺大婚造型曝光 - 娛樂 白淺鳳九同框！迪麗熱巴受委屈緊抱楊冪 畫面美到最高點 - 娛樂 深夜狂搶衛生紙...得知真相後傻眼 女星自首道歉：無知行為 - 新聞 別吵了！他爆「武漢返台專機多3人」內幕 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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