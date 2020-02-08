女神郭書瑤（瑤瑤）日前重拾歌手身分，推出新歌《合拍》，而樂於在網上分享生活大小事的郭書瑤，今（8日）凌晨則曬出自拍照，只見她放下一頭長髮，而下秒還看到超深歲的白嫩事業線，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，只見郭書瑤辣穿綠色深V上衣自拍，瑤瑤對著鏡頭甜笑放電，而更吸睛的莫過於，郭書瑤解放傲人上圍，她一頭長髮旁還大秀白嫩事業線，長髮、美胸再加上郭書瑤的美顏暴擊，讓網友看了都大讚：「好美」、「好長的事業線」、「性感又美麗」。

(中時電子報)