儘管巫師後衛畢爾無奈中止連續7場得分破30紀錄，卻用更棒方式幫助球隊！靠著畢爾最後0.2秒的絕殺切入上籃，巫師8日以119比118氣走作客的獨行俠，畢爾全場投28中11，貢獻29分、8助攻與5籃板，堪稱這場比賽最有價值球員。

整場比賽都處於苦追窘境的地主巫師，來到末節，情況仍未改變，畢爾更陷手感低迷，打到最後1.8秒，巫師仍落後1分，沒想到暫停過後，布朗看到畢爾跑出空檔，直接把球傳給切入禁區的畢爾，讓畢爾順利打板投進絕殺獨行俠的一球。

巫師球員頓時全都衝上場內慶祝，不過裁判重看慢動作，確定比賽還剩0.2秒，迫使獨行俠只能換上考利史坦、馬加諾維奇等長人，準備在籃下第一時間點球，結果球高拋進場，直接就被巫師球員破壞，獨行俠連出手機會都沒有就告落幕。

除了畢爾絕殺演出，替補前鋒貝坦斯也有20分、8籃板及3助攻，才剛傷癒復出的日籍前鋒八村壘，貢獻17分、6籃板，艾許史密斯與剛從灰狼換來的奈皮爾各有14分；獨行俠則以塞斯柯瑞20分最高，小哈達威19分、7助攻。

(中時 )