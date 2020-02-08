嘉義縣新港奉天宮8日舉行的元宵遶境活動，距今有300多年歷史，經過時代更迭，這項民俗活動從來未停辦過，於2010年8月登錄為嘉義縣無形文化資產。奉天宮董事長何達煌表示，正值防疫關鍵期，他向媽祖稟明是否取消遶境，媽祖指示照辦，另他也祈求媽祖保佑全台武漢肺炎疫情消失，大家平安健康。
一年當中，開臺媽祖正尊神像都供奉在廟裡，只有在特殊的場合才會被迎請出來，如農曆正月15日元宵遶境，今日上午由縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、何達煌等人一同點響起馬炮，恭讀出巡文疏，接下來迎請媽祖入轎，隨後出廟遶境到大街小巷，場面熱鬧滾滾。
元宵遶境還有來自台灣各地的廟宇，包括台北松山慈祐宮、新竹聖安宮、桃園紫龍宮、台中軍福宮、西螺福興宮、布袋過溝建德宮、嘉邑朝闕昭應殿、屏東新園龍喉宮等。翁章梁說，奉天宮媽祖為台灣人重要精神託付，今年遶境遇上武漢肺炎疫情，相信媽祖一定能安定人心，陪著民眾平安度過這次難關。
另外，日本京都妙心寺為日本最大佛寺群，其屬寺院有3400座，新港奉天宮已連續3年到妙心寺進行國際交流；今年奉天宮邀請妙心寺管長小倉宗俊、國際禪交流友好協會會長則竹秀南來台慶賀新港媽祖，2人在起駕儀式中特別誦經祝禱，共同祈禱世界和平及人民安康。
(中時 )
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