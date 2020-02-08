日本京都妙心寺管長小倉宗俊（左三）、國際禪交流友好協會會長則竹秀南（左二）來台慶賀新港媽祖。（張毓翎攝）

日本京都妙心寺管長小倉宗俊、國際禪交流友好協會會長則竹秀南與奉天宮董事長何達煌一同點響起馬炮。（張毓翎攝）

嘉義縣新港奉天宮8日舉行的元宵遶境活動，距今有300多年歷史。（張毓翎攝）

新港奉天宮元宵遶境由嘉義縣長翁章梁（左五）、鎮瀾宮董事長顏清標（左四）扶轎起駕。（張毓翎攝）

嘉義縣新港奉天宮8日舉行的元宵遶境活動，距今有300多年歷史，經過時代更迭，這項民俗活動從來未停辦過，於2010年8月登錄為嘉義縣無形文化資產。奉天宮董事長何達煌表示，正值防疫關鍵期，他向媽祖稟明是否取消遶境，媽祖指示照辦，另他也祈求媽祖保佑全台武漢肺炎疫情消失，大家平安健康。

一年當中，開臺媽祖正尊神像都供奉在廟裡，只有在特殊的場合才會被迎請出來，如農曆正月15日元宵遶境，今日上午由縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、何達煌等人一同點響起馬炮，恭讀出巡文疏，接下來迎請媽祖入轎，隨後出廟遶境到大街小巷，場面熱鬧滾滾。

元宵遶境還有來自台灣各地的廟宇，包括台北松山慈祐宮、新竹聖安宮、桃園紫龍宮、台中軍福宮、西螺福興宮、布袋過溝建德宮、嘉邑朝闕昭應殿、屏東新園龍喉宮等。翁章梁說，奉天宮媽祖為台灣人重要精神託付，今年遶境遇上武漢肺炎疫情，相信媽祖一定能安定人心，陪著民眾平安度過這次難關。

另外，日本京都妙心寺為日本最大佛寺群，其屬寺院有3400座，新港奉天宮已連續3年到妙心寺進行國際交流；今年奉天宮邀請妙心寺管長小倉宗俊、國際禪交流友好協會會長則竹秀南來台慶賀新港媽祖，2人在起駕儀式中特別誦經祝禱，共同祈禱世界和平及人民安康。

(中時 )