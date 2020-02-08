新北市長侯友宜8日受訪時表示，曾來訪過台灣的郵輪公主號已有61人確診武漢肺炎，他第一時間知道後就下令衛生局、觀光旅遊局、區公所對遊客曾到訪過的景點全面消毒，請民眾切勿慌張。

侯友宜說，只要全民一起努力，認真面對疫情，一定能擊敗武漢肺炎，他對此深具信心。

侯友宜強調，如果民眾到瑞芳、九份、野柳地區旅遊，出現身體不適、發燒、呼吸道症狀，一定要儘快就醫，做好自主管理。

(中時 )