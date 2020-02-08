侯友宜強調：公主號旅遊景點全面消毒 12:052020/02/08 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜表示會在公主號遊客行經之處進行全面消毒作業，請民眾切勿憂心。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜8日受訪時表示，曾來訪過台灣的郵輪公主號已有61人確診武漢肺炎，他第一時間知道後就下令衛生局、觀光旅遊局、區公所對遊客曾到訪過的景點全面消毒，請民眾切勿慌張。 侯友宜說，只要全民一起努力，認真面對疫情，一定能擊敗武漢肺炎，他對此深具信心。 侯友宜強調，如果民眾到瑞芳、九份、野柳地區旅遊，出現身體不適、發燒、呼吸道症狀，一定要儘快就醫，做好自主管理。 (中時 ) #侯友宜 #新型冠狀病毒 #武漢肺炎 #新北 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 2020武漢風暴》辦公區哪邊最危險？鍾南山點名這一場所 16:252020/02/05 國際 祈求防疫平安 北港朝天宮信眾不減反增 18:142020/02/05 社會 傳播速度快 武漢肺炎恐全球大流行 20:002020/02/05 生活 《基金》危機入市，掌握加碼陸股最佳時機 09:432020/02/06 財經 防疫人神齊下 北港朝天宮擴大延長法會 15:242020/02/06 社會 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 「罷韓」有變數？網：危險了！ - 政治 口罩之亂 網：他快完蛋了！ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 韓國瑜聞消毒水遭轟 網嘆：可憐啊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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