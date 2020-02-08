為防止新型冠狀病毒肺炎疫情向校園蔓延，大陸官方已把春季開學時間延後至2月17日，但隨著疫情發展，目前已有10個以上的省市再度延後開學時間至2月底或3月初，避免群聚感染。

中新網報導，上海、浙江、江蘇、重慶、廣東、安徽陸續將開學時間延至2月底，具體開學時間將根據未來疫情防控情況，經科學評估後確定，一經決定，將提前公告，留出時間方便師生及家長作出合理安排。

內蒙古、甘肅、黑龍江、西藏和青海則預計3月初開學；其中，內蒙古、甘肅要求各級各類學校開學時間不早於3月1日。黑龍江要求普通中小學和中等職業學校，暫定3月2日開學時間，普通高等學校則在3月1日以後開學。青海則要各級學校包括校外培訓機構，為3月1日開學做好準備。

另外，湖南、山東、廣西、福建、海南等省也要求各級學校2月24日前不得開學。

此外，湖北、吉林、天津、北京、寧夏、山西、新疆、河北、陝西等省份也都發出了延遲開學的通知，但沒有明確具體的開學時間點。

(旺報 )