為方便民眾搭乘公共運輸到台中參觀台灣燈會，台中市政府也規劃多線接駁車路線。（台中市警局提供／台中馮惠宜傳真）

「2020台灣燈會」在台中將於2月8日至23日舉行，為讓民眾能順利前往燈會賞燈，台中市警察局交通警察大隊提供交通攻略，建議民眾前往台中市政府網站下載「2020台灣燈會」APP，有交通資訊、展演活動及燈區導航等功能。

台中市警察局交通警察大隊大隊長林沐弘指出，民眾前往燈會主展區如騎機車前往建議：從苗栗縣、大甲區及外埔區前往者可從后科路至友達機車停車場停車。如從大台中市區、豐原區及石岡區前往，應在后科路陸橋下迴轉進入友達機車停車場。

另如，自行開車請將車輛開至燈會專用停車場：豐原甲保廠停車場、神岡停車場及麗寶樂園停車場，再轉乘接駁車前往展區，共計11136個汽車停車格。

如利用交通接駁者，台中市政府於北轉運站(后里東站)規劃有5條接駁路線：大里運動公園、秋紅谷、太原停車場、北水湳停車場及沙鹿火車站；至於南轉運站(馬場后科路則規劃3條接駁路線：豐原甲保廠停車場、神岡停車場及麗寶樂園停車場，民眾可轉乘接駁車前往展區。

另針對利用台鐵或高鐵民眾，林沐泓建議轉乘台鐵至后里火車站即抵達。

林沐泓也強調，台灣燈會展區(1)燈會展區＋花馬道、(2)馬場路(由后科路至寺山路路段)、(3)寺山路(由營區至內東路路段)，皆規劃為行人徒步區，禁止任何車輛進入。

另因應燈會周邊道路：馬場路(由三豐路至后科路路段)、大山路(由三豐路至內東路路段）、內東路(由甲后路至后科橋下、梅里路(由甲后路至內東路路段)、內東路廣成巷(由內東路至馬場路路段)、內東路廣益巷(由內東路至后科路路段)，每日14：00-24：00實施交通管制。

(中時 )