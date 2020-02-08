國民黨前主席洪秀柱、不分區立委陳以信共同在台南成立聯合服務處，陳以信父親也特地出席。（曹婷婷攝）

國民黨前主席洪秀柱、不分區立委陳以信共同在台南成立聯合服務處。（曹婷婷攝）

國民黨前主席洪秀柱、不分區立委陳以信今天上午在台南東區成立聯合服務處並舉行揭牌儀式，除了兌現選前允諾繼續服務台南服務承諾，也召喚藍軍不分區立委回故鄉耕耘，陳以信特別偕父親現身，更當場宣布要把戶籍遷回台南，宣示扎根故鄉台南的決心。

洪秀柱強調，參選台南立委功敗垂成，但也和台南結下不解之緣選前說要深耕台南地方服務不是說說而已。選前，她曾應允不論當選與否，選後都要為台南在地服務盡一分心力。除了與在地東區、南關線議員共同服務鄉親外，她也召集洪孟楷、鄭麗文、傅崐萁等7位黨籍立委加入服務鄉親行列，「要讓台南人知道，國民黨沒有放棄台南。」

洪秀柱說，自己信守承諾繼續服務地方，服務處揭牌未來將提供地方支持者做為聯誼、服務、交流的中心、並結合中央資源，與地方議員、里長一起為鄉親服務，同時把陳以信召回台南，讓大家知道台南是有立委的，為藍軍擴大服務能量，另外很重要的是兩岸交流，「只有腦筋不清楚的人才中斷兩岸交流，未來兩岸交流仍是重點。」

陳以信說，自己受柱姐感召，已經要將戶籍遷回台南，他打趣自己英文比台語輪轉，但今後每天都會練習講台語，致詞也全程講台語，他說，自己出身在台北，但台南是根，「有機會為故鄉服務是我的榮幸！」

洪秀柱也針對武漢肺炎提到，疫情很嚴重更需要政府用真實而謹慎態度來談論這件事，免得引起民眾不必要恐慌，造成更多後遺症。提到在大陸台商、台生、台眷包機回台，她說，中間雖有一些狀況，但可作為未來要作為警惕，商討如何才能做得更周延謹慎。

(中時 )