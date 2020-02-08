大批檢疫人員、醫護已到基隆港待命，準備登上在禁令發布前就已出航的麗星郵輪寶瓶星號進行全船檢疫，該船即將於上午11點30分返回基隆港。（翻攝畫面／吳康瑋基隆傳真）

大批檢疫人員、醫護已到基隆港待命，準備登上在禁令發布前就已出航的麗星郵輪寶瓶星號進行全船檢疫，該船即將於上午11點30分返回基隆港。（翻攝畫面／吳康瑋基隆傳真）

大批檢疫人員、醫護已到基隆港待命，準備登上在禁令發布前就已出航的麗星郵輪寶瓶星號進行全船檢疫，該船即將於上午11點30分返回基隆港，中央疫情指揮中心上午已在西岸2號碼頭倉庫緊急成立應變中心，並進行相關動線整備，指揮官陳時中也將到場坐鎮指揮，船將於靠岸後，安排25名醫護登船。

防疫人員登船後，將對全數船員、旅客進行發燒檢疫及詢問旅遊史，若結果都是陰性，台籍旅客將可已下船自主管理，但船員及外籍旅客仍需等候安排盡速離境；但若經檢疫，有人出現發燒等症狀，或繩有在一個月內去過中、港、澳等地區，全船旅客將暫時留在船上接受耗時4小時的嚴格篩檢，若全數陰性，台籍旅客變可下船自主管理，若有任何一人出現陽性確診反應，將全數留船上，隔離14天，確診個案將送醫治療。

麗星郵輪說明，這兩天和船方的聯繫沒有中斷，目前都沒有接獲特殊情況得消息，旅客還是能正常至餐廳用餐，回台灣會配合檢疫工作；疫情指揮中心指出，禁令前出航的寶瓶星，4日從基隆港出行，原定7日返台，但因日方拒絕該船在日本那霸靠岸，因此在海外逗留16小時，才會延到今日才得以返航基隆港，船上目前有1709名台旅客、28名外籍旅客及一名中方旅客。

(中時 )