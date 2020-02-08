◎南投九族櫻花祭 美麗登場

武漢肺炎造成人心惶惶，到郊區賞櫻、吸收芬多精，有好心情還可增強抵抗力！九族文化村的櫻花開始綻放，今年賞櫻還可欣賞日本太鼓、西班牙舞蹈，帶毛小孩拍照並可參加總獎金90萬元的攝影比賽；業者強調，櫻花祭雙月票只要1199元，無限次入園最划算！

◎樂活夜櫻季開跑 綻放3公里

「台北市2020樂活夜櫻季」2日開幕，展期至3月1日，為期1個月，沿著東湖樂活公園內溝溪畔步道旁，種植了3公里的櫻花林，夜晚打上LED路燈，更增添櫻花浪漫氛圍，原為內湖居民私房景點，近年吸引外縣市攝影同好及賞花客前來取景，甚至許多國外遊客也前來爭睹夜櫻迷人風采。

◎新月橋花海報到 波斯菊打頭陣

新北市高灘地工程管理處日前於新月橋新莊端自行車租借站旁撒播約1公頃大波斯菊花種子，已開始競相綻放嬌美花容，並展現出多采多姿的婀娜風采，許多民眾路過，忍不住停下來拍照留念。看著隨風搖曳聞風起舞的花精靈們，讓賞花民眾的心靈得以放鬆。

◎奧萬大櫻花盛開 春遊享優惠

位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，此時園內八重櫻、霧社櫻等春櫻已盛開，櫻花繽紛，美不勝收，且花間蟲鳴鳥叫，有如仙境。南投林管處為鼓勵民眾在防疫期間，走出戶外生態旅遊，特別推出「春遊優惠方案」，歡迎民眾利用平日前往，還加贈早、晚餐，雙重優惠。

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(中時電子報)