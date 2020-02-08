基武漢肺炎疫情延燒，基隆市文化局於6日大規模調整相關館舍的開放，其中包括基隆文化中心、圖書館、故事館及觀邸等，並將在各館入口處為民眾量測量體溫及提供酒精消毒，部分場館調整成僅接受採預約制，經申請後才可以前往參觀，基隆市政府指出，目前相關場館皆以按照例行性的查核進行消毒，並呼籲民眾和商家，自主性的加強消毒工作，多洗手、多清潔，注意自身健康狀況，

文化局表示，2月由文化局在基隆舉辦的活動，將全數暫停並進行延期，其中，2020第六屆歡聚鬧元宵活動，將直接延期到5月3日；另外，許多民眾期待的兒童戲劇營則直接取消，並將由團隊處理相關退費事宜，文化局強調將「全額退費」，絕對不會忽視市民權益，並指出，目前文化中心已統一由「中正路」側門及「信一路」大廳兩處入口進出，並為確保市民健康，在入口處將為民眾量測量體溫及提供酒精消毒，希望民眾全力配合防疫、不要擔心。

文化局補充指出，目前2月16日的全國客家日決議繼續辦理，是否將會異動則看下周檢疫狀況而定，並強調將會邀求在地文化場館持續密切注意中央指揮中心的最新疫情通報資訊，並按標準作業流程做好防疫相關處置工作，請民眾不要恐慌，這才是目前防疫工作的重點。

(中時 )