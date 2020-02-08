前總統馬英九（中）在立委楊瓊瓔（右二）、台中市議員賴朝國（左一）、徐瑄灃（右一）陪同下，向觀音佛祖參拜祈福。（王文吉攝）

前總統馬英九（中）致贈香油錢。（王文吉攝）

前總統馬英九南下台中市走春，他參拜神明、廣場致詞、發送福卡等，全程配戴口罩。（王文吉攝）

許多民眾配戴口罩，排隊領取馬前總統福卡。（王文吉攝）

李小姐（右二）7點多就到場排隊，幸運排到第一位，拿到馬前總統福卡，她說「很開心，也很有喜氣。（王文吉攝）

陳姓阿嬤帶4個金孫來領取福卡，一口氣拿到5張福卡，她笑著說「很開心，新年大豐收！」（王文吉攝）

前總統馬英九8日南下台中市走春，一早連跑潭子及后里2間宮廟，他參拜神明、廣場致詞、發送福卡等，全程配戴口罩，許多民眾也配戴口罩排隊領取福卡。對此國民黨立委江啟臣受訪表示，公眾人物要不要配戴口罩，有他自己的考量，無論如何，大家一起做好防疫工作。不要過度擔心，也無需過度地無限上綱。

馬英九上午9點10分抵達潭水亭觀音媽廟，在立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國、徐瑄灃陪同下，向觀音佛祖參拜祈福。馬英九戴著口罩在廟前廣場簡短致詞，因為隔著一層口罩，麥克風收音不佳，聲音有點出不來。

馬英九表示，他到台中參拜，祈願神明保佑台灣國運昌隆，全體人民安居樂業，大賺錢、賺大錢、錢大賺。楊瓊瓔接話說，正月十五之前還是過年，因為民眾反映沒有拿到福卡，馬前總統信守承諾，再來台中發送，祝福大家平安健康快樂，

李小姐7點多就到場排隊，幸運排到第一位，拿到馬前總統福卡，她說「很開心，也很有喜氣。陳姓阿嬤帶4個金孫來領取福卡，她笑著說「領到5份很開心，新年大豐收！」馬英九在潭水亭發送1000份福卡，不到一小時全數發送完畢，接著轉往后里鎮安宮繼續發送福卡。

對於馬前總統口罩不離身，引發綠委批評，國民黨立委江啟臣受訪表示，每個人是否選擇配戴口罩，應該依照專業的建議雖然政府及許多專業人士，都建議在什麼樣的狀況底下，應該配戴口罩，希望大家就照這些建議。

江啟臣也說，至於公眾人物要不要配戴口罩，有他自己的考量，無論如何，大家一起做好防疫工作。不要過度的擔心，也無需過度地無限上綱。

(中時 )