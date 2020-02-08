北京全面掌控疫情 國家衛健委副主任王賀勝調湖北省委委員、常委 11:322020/02/08 中時電子報 鄭年凱 、 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王賀勝。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢肺炎延燒，今日傳出將讓國家衛健委副主任王賀勝調派湖北省委委員、常委，凸顯北京擬全面掌控疫情。 據陸媒「湖北日報」報導，國家衛健委副主任王賀勝調任湖北省委委員、常委。王賀勝是1961年6月出生，河北清苑人，是法學博士、教授，2016年10月任國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組成員、國務院醫改辦主任；2018年3月任國家衛生健康委員會副主任、黨組成員。 這是疫情發生以來，大陸中央首次調整湖北省委領導班子。 (中時電子報) #副主任 #湖北省委 #國家衛健委 #委員 #常委 也許您會感興趣 推薦閱讀 時間倉促 檢察長人事臨時會喊卡 11:492020/02/04 社會 2020武漢風暴》疫情指標反轉？陸發熱門診人次連續多日下降 20:382020/02/04 兩岸 水電工夫10天洗一次澡 嫩妻臭暈悲訴「連牙都不刷」求離婚：人生毀了 08:502020/02/05 國際 陸國家衛健委：新型肺炎出院標準 全國統一 17:142020/02/05 兩岸 加強副首長歷練 新北小內閣大搬風 11:372020/02/06 政治 新增扣點機制讓藍委「有感」 蔣萬安：將貫徹黨紀 16:102020/02/06 政治 環評又爆插曲 彰化環盟環評直播遭攔 17:322020/02/06 生活 7常委閉門探討防疫 釋放四大訊號 04:092020/02/07 焦點新聞 強化黨紀 國民黨立院黨團增扣點機制 04:102020/02/07 政治要聞 國民黨改革委員會啟動 青年諮詢會議打頭陣 21:262020/02/07 政治 兩岸熱門新聞 網傳一封求助信 李文亮妻子出面澄清 - 兩岸 反轉？武漢台辦指台確診病例造假 CT皆正常 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》浙江打麻將致群聚感染 鄉政府沒收600張一索 - 兩岸 2020武漢風暴》疫情升溫 陸一級城市 廣州「宣布半封城」！ - 兩岸 北京全面掌控疫情 國家衛健委副主任王賀勝調湖北省委委員、常委 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。