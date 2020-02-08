大陸武漢肺炎延燒，今日傳出將讓國家衛健委副主任王賀勝調派湖北省委委員、常委，凸顯北京擬全面掌控疫情。

據陸媒「湖北日報」報導，國家衛健委副主任王賀勝調任湖北省委委員、常委。王賀勝是1961年6月出生，河北清苑人，是法學博士、教授，2016年10月任國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組成員、國務院醫改辦主任；2018年3月任國家衛生健康委員會副主任、黨組成員。

這是疫情發生以來，大陸中央首次調整湖北省委領導班子。

(中時電子報)