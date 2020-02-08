驚！罷韓二階連署 即將突破關鍵大關 11:312020/02/08 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二階段罷韓年初五正式啟動，截至今日晚間，才短短10天，已達十八九萬份，罷韓團體預計本周將會突破20萬份大關，法定門檻的22.8萬份有望達標 。 據《自由時報》報導，罷韓第二階段從1月29日正式啟動後，到2月7日為止，才不到兩個禮拜，已來到十八九萬份，目前是力拚這周末達22.8萬份的法定門檻！下週將向30萬份邁進。 (中時電子報) #罷韓 #韓國瑜 #第二階段 也許您會感興趣 推薦閱讀 交八袋罷韓連署書 陳致中：韓國瑜顧人怨 10:142020/02/04 政治 罷韓連署驚人突破 他曝數字「天意巧合」？ 13:152020/02/04 政治 罷韓不用怕 韓粉：拆穿蔡英文109萬票謊言！ 09:412020/02/05 政治 「罷韓」送口罩？謝寒冰2句話開嗆！網友驚訝 16:362020/02/05 政治 罷韓送電子菸被檢舉 他喊冤 04:102020/02/07 政治要聞 社論／罷韓理由一條比一條荒謬 04:102020/02/07 時論廣場 罷韓連署十天突破17萬！wecare：拚下周突破第二階段門檻 08:152020/02/07 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 17:192020/02/07 政治 視察防疫聞消毒水 網三點解釋：韓國瑜鼻子超強 10:052020/02/08 政治 「罷韓」有變數？網：危險了！ 10:432020/02/08 政治 政治熱門新聞 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… - 政治 「罷韓」有變數？網：危險了！ - 政治 口罩之亂 網：他快完蛋了！ - 政治 高雄罷韓案 媒體人斷言最後結局 - 政治 韓國瑜聞消毒水遭轟 網嘆：可憐啊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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