第二階段罷韓年初五正式啟動，截至今日晚間，才短短10天，已達十八九萬份，罷韓團體預計本周將會突破20萬份大關，法定門檻的22.8萬份有望達標 。

據《自由時報》報導，罷韓第二階段從1月29日正式啟動後，到2月7日為止，才不到兩個禮拜，已來到十八九萬份，目前是力拚這周末達22.8萬份的法定門檻！下週將向30萬份邁進。

(中時電子報)