寶瓶星號已返台，基隆港引水船正前帶領寶瓶星號郵輪進港中，疾管署與基隆衛生局檢疫人員已進駐港西碼頭緊急應變中心，靠港後將登船篩檢，若發現確診個案將後送指定醫院，不過該院內SARS及呼吸道隔離病床僅有2床，令人憂心。
基隆港已淨空西三碼頭，「因應寶瓶星郵輪進港檢疫疏運緊急應變中心」也進駐待命並召開第三次會議，疫情指揮官陳時中傳12點抵達現場，檢疫人員已全副武裝備戰，基隆港指出，目前未收到有旅客發燒，寶瓶星號將於11點半泊靠。
根據基隆市政府與中央疫情指揮中心開會結果，將請移民署協助清查寶瓶星號船上旅客於30日內有無大陸及港澳地區旅遊史，也聯絡船方請船醫先對旅客進行有無相關症狀檢查，郵輪到港後，疾管署25名醫護將登船進行發燒篩檢。
船上乘客若有發燒疑似症狀，或有大陸港澳地區旅遊史，則全船旅客將暫留於船上，等到該等旅客篩檢出有無肺炎感染結果出爐；目前已知乘客約有40人有西關旅遊史，至於檢驗過程約需4小時，旅客若有人確診，全船旅客將在船上隔離14天。
基隆市衛生局已經擬定後送醫院，確診個案將後送衛福部的指定醫院，根據醫院指出，院內SARS及呼吸道隔離病床為2床，相關防疫設備、戶外篩檢站、物資等均已依照疫情指揮中心指示辦理，全力配合病人收治相關事宜。
(中時 )
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