公主郵輪確診病例升為61名，基隆市長林右昌於6日上午在廣播節目受訪指出，鑽石公主船上目前已發生社區型感染， 針對1月31日確診病例是否有下船感染市民的可能，他指出，尚須持續追蹤，而不少在地民眾表示非常擔憂，基隆市衛生局頒布相關防護措施。

基隆市衛生局疾管科指出，郵輪下船的旅客名冊，疾管署已有掌握，並針對個案接觸者進行追蹤，旅客前往的場所也已全面完成消毒，請民眾不用過於擔心，也強調目前確診個案以境外移入個案為主，所以除了加強邊境檢疫及管制外，民眾要注意個人防護措施，如勤洗手、避免觸摸眼口鼻、避免出入人多且密閉的場所、保持環境清潔通風、咳嗽打噴嚏要遮住口鼻、均衡飲食、充足睡眠及適度運動等，即可有有效預防新型冠狀病毒感染。另外，如果有呼吸道不適症狀要緊速戴口罩就醫，可有效降低社區傳播的風險。

局長吳澤誠指出，中央目前正在清查第一波居家隔離的名單，而基隆部分均已排除不在名單中，對於發生社區感染的可能性，他表示，全國都暫尚未有發生社區感染的跡象。基隆醫院也為因應疫情，在急診室外搭設紅色戶外發燒篩檢站等，並宣導一系列有關疫情擴散的戶外篩檢流程，更呼籲民眾若有任何病情變化一定要及早告知醫院。

(中時 )