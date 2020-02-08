勇士隊在交易大限前成功出擊，換來灰狼前鋒威金斯(Andrew Wiggins)，送出了比較不適合他們的羅素(D'Angelo Russell )，附帶兩支選秀籤。威金斯的合約為5年1.48億美元，對灰狼來說，他是個令人失望的狀元(2014年)。

美媒《聖荷西信使報》分析，勇士買下威金斯是一個賭博，如果威金斯打得好，他的高額薪資可以做為交易球星的寶貴籌碼。威金斯曾摘新人王，但效力灰狼多年都沒有成為球星，主要是他成長幅度有限，不像一個19歲就登上NBA的人，更對不起「加拿大喬丹」的綽號。

威金斯本季場均22.4分，投籃命中率44%、外線命中率33%都不差。他的問題在於出手選擇不佳，有體能但防守不積極，空有數據沒有口碑。對他寄予厚望的灰狼已經後悔給他簽大約，現在他將滿25歲，未來數年能否突破成長瓶頸，全看勇士如何栽培他了。

勇士總教練科爾(Steve Kerr)說：「灰狼需要威金斯當主力球星，但我們不需要。我們已經有幾個球星了，我們只求他扮演好自己的角色。」勇士給威金斯的工作不外乎跑動、傳球、三分投射、防守。威金斯不像羅素那樣需要大量持球，要融入勇士應該不難。

(中時電子報)