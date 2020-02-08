身為上季總冠軍的暴龍，如今正在展現就算少了「可愛」里歐納德，他們仍具爭冠本錢的堅強實力！靠著全隊6人得分上雙的平均火力，暴龍8日以115比106擊退地主溜馬，勇奪隊史新高13連勝，目前也以38勝14敗，高居東區第2！

為了迎接最近連勝不止的暴龍，溜馬特意把先前都打替補的歐拉迪波改任先發，暴龍雖靠席亞卡、羅瑞攜手攻下23分，打完首節取得36比31領先，來到次節，溜馬也靠歐拉迪波、沙波尼斯與布羅格登等人追上，比賽頓時陷入拉鋸僵局。

儘管身為暴龍當家主控的羅瑞，第3節提前因為頸部受傷退場治療，暴龍的攻勢反而越來越猛烈，伊巴卡、阿奴諾比、泰倫斯戴維斯等人攜手幫助暴龍擴大領先到兩位數以上，加上地主溜馬三分外線徹底熄火，只能眼見暴龍帶走客場勝利。

暴龍以先發中鋒伊巴卡22分、10籃板的雙十數據最佳，范維利特也有20分、7助攻，最近表現搶眼的菜鳥後衛泰倫斯戴維斯，貢獻17分、8籃板，阿奴諾比與羅瑞各有16分，席亞卡15分；溜馬則以沙波尼斯19分最高，另有16籃板。

(中時 )