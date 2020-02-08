73歲日本名導北野武去年結束和北野幹子36年婚姻，傳他付了200億日圓淨身出戶才換得自由身，3個月後他還開自己玩笑說：「早知道就跟前妻在一起」，也傳出他無意再婚，今(8日)北野武卻宣布娶小18歲助理小三，跌破眾人眼鏡，也刷新日本再婚藝人年紀最高的紀錄。

北野武傳出偷吃小他18歲的助理小三多年，去年6月他忍痛將200億日圓全讓給前妻，淨身出戶才換來北野幹子點頭離婚，9月北野武出席活動，自嘲離婚後沒錢，朋友也變少，開玩笑說：「要是早知會這麼辛苦，跟前妻在一起就好了」，也在節目上澄清沒有百億家產，「有100億的話才不會做這種事」。

至於何時扶正小三？當時友人透露北野武沒有再婚計畫，疑似不想再被婚姻綁死，今卻透過日媒宣布和小18歲助理登記結婚，兩人交往了8年終於成為合法夫妻，而北野武也以73歲成為年齡最大的再婚藝人，在此之前是加藤茶在68歲時宣佈再婚。

(中時電子報)