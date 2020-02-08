新冠肺炎疫情爆發遲未平息，對於疫情最嚴重的湖北省，大陸8日首次調整湖北省委高層安排，調任國家衛健委副主任王賀勝，為湖北省委常委，負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。

據湖北日報8日消息，近日，中共中央批准：王賀勝同志任湖北省委委員、常委。這是疫情發生以來，中央首次調整湖北省委領導班子。

王賀勝1961年6月出生，曾長期任職天津，2008年開始歷任天津市衛生局黨委書記，天津市衛生局黨委書記、局長，2014年6月任天津市衛生和計劃生育委員會黨委書記、主任。

2014年12月，王賀勝任天津市委宣傳部常務副部長，2016年8月由天津市委常委、宣傳部部長調任國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組成員，2016年10月任國家衛生和計劃生育委員會副主任、黨組成員、國務院醫改辦主任；2018年3月任國家衛生健康委員會副主任、黨組成員。

目前，他負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。

(旺報 )