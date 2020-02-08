【現場直播】寶瓶星號抵達基隆港 檢疫後才能下船

寶瓶星號提前於11點整抵達，中央疫情指揮中心總指揮官陳時中(左二)也已到場監督。（吳康瑋攝）

寶瓶星號提前於11點整抵達，目前掉頭以船尾朝內、船頭朝外的方式靠岸，現場25名將等船的檢疫人員以準備完備，中央疫情指揮中心總指揮官陳時中也已到場監督。（吳康瑋攝）

(12:16 更新內文)寶瓶星號已抵達基隆港西三碼頭，防疫中心指揮官陳時中也於11點35分抵達緊急應變中心，相關單位現正嚴陣以待，等到郵輪到港定錨後，疾管署25名醫護將登船進行發燒篩檢，基隆港公司表示，目前未收到是否有旅客發燒。根據中天新聞最新消息，陳時中未著防護衣，將親自登船。

寶瓶星號提前於11點整抵達，稍早掉頭以船尾朝內、船頭朝外的方式靠岸，現場25名將等船的檢疫人員以準備完備，中央疫情指揮中心總指揮官陳時中也已到場監督，準備登上在禁令發布前就已出航的麗星郵輪寶瓶星號進行全船檢疫。

寶瓶星號進港檢疫疏運緊急應變中心上午也召開第三次會議指出，以船尾朝內、船頭朝外的方式靠岸，而防疫人員將登船，對全數船員、旅客進行發燒檢疫及詢問旅遊史，若結果都是陰性，台籍旅客將可已下船自主管理，但船員及外籍旅客仍需等候安排盡速離境。

可是若經檢疫，船上有人出現發燒等症狀，或繩有在一個月內去過中、港、澳等地區，全船旅客將暫時留在船上接受耗時4小時的嚴格篩檢，若全數陰性，台籍旅客變可下船自主管理，若有任何一人出現陽性確診反應，將全數留船上，隔離14天，確診個案將送醫治療。

(中時 )