國發會今（8）日表示，「外國專業人才延攬及僱用法」(下稱外國人才專法) 自2018年2月8日正式施行，推動迄今已滿2週年，其中就業金卡核發成效顯著。領取者過半來自經濟領域，科技、文化領域則分居二、三。

國發會說，就業金卡是提供外國特定專業人才開放式之個人工作許可，持卡者無須受限單一雇主聘僱，在臺工作將更為便利、自由且更有彈性。

國發會說，為強化就業金卡辨識度及防偽功能，就業金卡自本日正式改版啟用，新版就業金卡沿用原卡片設計，顏色修正為玫瑰金；此外，卡面領域專長欄位新增英文文字，強化識別其專業領域。

同時，國發會說，為表達政府對就業金卡持卡人高度重視，主委陳美伶親自接見並頒發新版就業金卡予「澳大利亞籍寶島陽光再生能源公司」執行長Mr. Frank Hojerslev，以及德國籍Mr. Johannes Wolfgang Mueller。

根據國發會統計，截至1月30日，就業金卡已核發584張，以專長領域別分析，以經濟領域人數為最多318人，占總核發數的55%；其次依序為科技領域106人(18%)、文化領域65人(11%)、金融領域49人(8%)、教育領域41人(7%) 。

另以國別分析，國發會說，以美國134人為最多，占總核發數的23%；其次依序為香港90人(15%)、英國44人(8%)、馬來西亞37人(6%)、丹麥32人(6%)、新加坡26人(4%)等。

(工商 )