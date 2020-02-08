中天綜合台36頻道美食旅遊節目《來去CHECK IN》明(9日)晚間7點播出主題「冬季限定不來不行！帶你玩最對時的苗栗！」主持人郭彥均與巴鈺前進有山城之稱的苗栗，二人首站來到隱身在森林中的溫泉會館，半露天走廊的設計不只有山林景緻作伴，還能享受森林芬多精，郭巴二人組一推開房門，映入眼簾的全是用檜木打造而成，巴鈺開心說道：「這裡的裝潢主要使用暗色系，這讓身心靈都感到好沉靜唷！」房內特別設置冷泉池與溫泉池，冷熱交替刺激皮膚代謝，增進身體血液循環，調皮的兩人為了爭奪「睡床」的機會，巴鈺對郭彥均下戰帖：「誰能在冷泉裡待的久，誰就能睡床一整夜。」不料信誓旦旦的郭彥均，腳才剛伸進冷泉裡就大聲尖叫，不停打冷顫說：「我不行了，超冷的，沒想到巴鈺妳這麼耐冷！」

郭彥均（右）腳才剛伸進冷泉裡就大聲尖叫：「我不行了。」（中天提供）

不只住的好，來到苗栗又怎能不品嚐客家料理呢！在以傳統創新聞名的客家料理餐廳，郭彥均興奮表示：「這家店可是電視史上第一次曝光的，好期待唷！」豐盛的餐點一上桌，巴鈺的目光馬上被草莓排骨吸引，驚呼：「我通常對水果入菜的料理退避三舍，但這個卻甜而不膩，又香又好吃！」原來業者是將排骨放入草莓醬中醃製，肉質因此顯得更粉嫩透亮，郭彥均則對梅干爌肉的好滋味讚不絕口，梅干菜的香氣，搭配肥瘦比例完美的腿庫，一吃就停不下來，巴鈺見狀笑說：「看你狂扒飯就知道很好吃啦！」兼具傳統家鄉味還有外面吃不到的創新料理，讓郭彥均驚喜大讚：「果然只有客家菜能超越客家菜！」

郭巴二人組品嚐客家創意料理，一吃就停不下來。（中天提供）

草莓排骨是業者將排骨放入草莓醬中醃製，肉質因此顯得更粉嫩透亮。（中天提供）

接著前進位於溪水匯流處的洗水坑豆腐老街，當地以水質清澈著名，最適合做豆腐，不料郭巴二人竟為了”吃豆腐”吵起來，兩人各自喜愛不同的料理方式，氣急敗壞的巴鈺不小心一拳打在郭彥均臉上，讓郭彥均嚇得直喊：「好，聽妳的，只是沒想到妳個性蠻粗暴的。」不過當巴鈺品嚐了酥炸的臭豆腐後，想法完全改觀，讓郭彥均好得意：「這就是我為什麼說要吃炸的原因，他的黑皮可是用仙草與熟地黃作成的唷！」特殊的黑皮臭豆腐不僅飄著中藥香，入口更是甘甜，巴鈺大讚：「厲害的臭豆腐就是外皮夠酥脆卻不刮嘴，內裡卻軟嫩爆汁。」愛吃辣的巴鈺還推薦另一味：「拜託你來這一定要會吃辣，這裡特製的辣椒，真的超讚！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周日晚間七點《來去CHECK IN》。

郭巴二人組竟為了”吃豆腐”吵起來，氣急敗壞的巴鈺（右）不小心一拳打在郭彥均（左）臉上。（中天提供）

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