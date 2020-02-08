武漢肺炎疫情持續攀升，走在路上幾乎人人戴口罩對抗病毒，也造全台口罩大缺貨，對此資深媒體人馬西屏提醒並非戴口罩就能防疫，其實眼鏡和鑰匙才是病毒滋生地，更以自身經驗呼籲大家千萬不能輕忽。

馬西屏6年前得過三次新流感，其中更一次變成重症，康復後出門一定帶著口罩與酒精，但僅止於去醫院和朋友家探病，及擁擠公共場合有人咳嗽時，才會戴上口罩防疫，但這次武漢肺炎疫情蔓延，許多人都戴口罩防止被傳染，他則點出大家「都著重在口罩，卻忽略眼鏡」，因為飛沫病毒除了會沾在口罩，也會沾在眼鏡上，加上病毒也會從眼睛感染的，因此建議這陣子不要戴隱形眼鏡，最好戴眼鏡防止病毒入侵，更再三強調：「每天回家記得把整個眼鏡洗一下，很重要」。

馬西屏臉書全文。（圖／馬西屏臉書）

此外他強調大家習慣性用車鑰匙按電梯，這絕對是錯誤行為，因為電梯按鈕如果有病毒，用鑰匙按然後放在口袋，病毒就帶到口袋裡，若口袋有手帕和衛生紙，拿出來擦病毒就會從口鼻入侵，因此建議用手按電梯也不要用鑰匙，若電梯口有酒精消毒，最好按之前能先消毒一下，才能保護自己也保護別人。

(中時電子報)