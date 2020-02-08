陸委會表示，基於防疫優先，2月8日中央流行疫情指揮中心宣布：自109年2月10日起，暫停兩岸海運客運直航航線及航班，視疫情狀況再評估復航。相關機關將儘速完成暫停兩岸海運客運直航之相關準備。

陸委會表示，考量疫情已邁入高峰期，中國大陸2月7日已宣布80個城市實施封城等「封閉式管理」，中央流行疫情指揮中心於本年2月4日決議「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口」，並宣布自2月6日起「國際郵輪禁止靠泊我國港口」、自2月10日起「暫停小三通客運船舶往來」，經綜合考量防疫需要，進一步決定自2月10日起暫停兩岸海運客運直航，並將由交通部依規定處理後續事宜。

陸委會說明，目前航行兩岸海運直航的船舶包括：麗娜輪、海峽號及中遠之星。依據統計，108年兩岸直航客運量計約25萬人（含直航包船人數），佔我國兩岸海運客運量228萬人的11％，其餘近9成兩岸海運客運量均經小三通運送。

(中時 )