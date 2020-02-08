太空人前總教練辛屈（A.J. Hinch）在遭到解雇後首度接受媒體訪問，他在《MLB Network》節目中訪談約1小時，暢談太空人在2017年奪冠年的作弊醜聞。辛屈對於偷暗號一事承認錯誤，也表明自己在當時應該要採取更多行動來阻止作弊，不過對於是否使用蜂鳴器，他並未明確否認，讓大家留下想像空間。

在調查報告中，當時板凳教練柯拉(Alex Cora)的幫助下執行這個計畫，也提到辛屈曾2度砸爛偷暗號的監控螢幕，以表達不贊成作弊，不過他並沒有明確阻止。辛屈在節目中表示後悔沒有進一步制止這些令人失望的事，「我本來該在開會時，面對面制止大家，但我容忍的太多了。」

不過當主持人問到太空人球員是否裝蜂鳴器作弊時，辛屈並未明確否認，只說對於大聯盟的調查結果感到滿意，「我們接受了3個月的調查，辦公室被徹底搜索，這是任何人無法想像的，包含電子郵件、文件和訊息，沒有找到證據，所以我相信這個結果。」

辛屈說，他希望無論是支持或反對太空人的球迷，都能接受他的道歉是誠心誠意的，並說希望未來還有機會回到大聯盟執教，「我希望人們知道我是在乎的，並不是隨口說說、聳個肩說我很緊張，只因為我被逮到了。」

辛屈進一步表示，「對於任何一位球迷，我只想告訴他們真實的想法，就是我犯錯了。我希望我能再有一次機會，我會努力不懈確保比賽的公平與完整。」

(中時 )