高市1名陳姓男子去年4月騎機車外出，行進途中卻被掉落的椰子樹樹葉砸中，當場摔車倒地重傷，全身多處骨折，陳男怒告市府養工處有過失，橋頭地院審理後，認為養工處未善盡管理責任，判賠21萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓男子2019年4月28日騎機車行經楠梓右昌街，忽被從天而降的椰子樹葉砸中，害他連人帶車倒地，造成頭部外傷、左胸肋骨骨折，事後陳男認為椰子樹為高雄市府養工處管理的公共設施未妥善處理，因此依《國家賠償法》向養工處求償醫療費、精神撫慰金35萬元。

養工處辯稱，陳說目擊證人的資料在交通大隊，但被交大否認，並依現場照片，顯示案發後椰子樹已被移動過，違反道路交通事故處理辦法外，陳男在現場時就已包紮手臂，且在椰子樹掉落位置之前就已有刮地痕，有可能是他騎車自摔，而非樹葉掉落所致，自認沒有過失。

但養工處的說法仍然被推翻，根據交通隊提供的資料指出，另名何姓女騎士目睹整起事件發生，當時她就騎在陳男對向車道，高空忽然有東西掉落砸中陳，隨後人車倒地，她趕忙上前查看，並把機車停在陳男後方，又說對方流了很多血，其他路人見狀也一併停下來幫忙。

法官審理後，認為養工處並未對椰子樹善盡管理責任，導致樹葉掉落後擊中騎士明顯有疏失，審酌陳男提出的賠償金額後，降為21萬元較合理，全案仍可上訴。

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(中時電子報)