知名連鎖店光南大批發全國各門市昨、今（8日）一連2天各發放免費口罩，總數50萬片，雖然不是外科醫療用的口罩，仍吸引了大批民眾一早排隊等候；台南市分店昨天一早就有眾多民眾到場排隊，許多民眾騎機車到場卻因違規停車，遭在場負責交管疏導的員警開單告發，引起民怨批評員警不近人情。

根據了解，昨日上午光南台南分店發放免費口罩，1人5片，每天10000片，有2千人受惠，排隊人龍長達1公里，不過由於店家位於北門路，有火車站、商圈，是交通熱點，但停車格卻很少，有民眾搶著排隊違停被警方開罰，民眾雖領了5片免費口罩，卻被警方逕行舉發違規停車，挨罰600元，甚至有民眾因此不滿，前往附近的警所抱怨。

警方表示，為因應業者免費發放口罩，編排警力維持秩序，事前已加強勸導排隊民眾勿違停車輛，也呼籲排隊人潮守秩序，避免影響其他用路人或店家通行權益。

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(中時電子報)